Ya sabíamos que Michael Stipe había estado grabando nuevas canciones en el estudio, ya que durante el confinamiento pudimos escuchar una primera versión de este No Time For Love Like Now del que hoy estrena la versión de estudio con la colaboración de Aaron Dessner (The National).

Sobre No Time For Love Like Now, la colaboración entre Michael Stipe y Aaron Dessner

No Time For Love Like Now es un tema colaborativo entre el que fuese cantante de R.E.M. y Aaron Dessner bajo su identidad como Big Red Machine, el proyecto colaborativo que lanzó junto a Justin Vernon y cuyo disco debut fue publicado el año pasado.

El propio Stipe explica así el origen de la colaboración. “Estoy increíblemente contento de trabajar con Aaron Dessner. Y encantado de cómo resultaron tanto las letras como la canción. El título lo dice todo“. Por su parte, Dessner afirma que “Michael es un gran héroe y amigo para mi y The National, pero nunca en mis sueños más salvajes podía haber imaginado componer canciones junto a él“.

El tema cuenta también con la colaboración de Bryce Dessner, hermano de Aaron y también miembro de The National. Y, por supuesto, ya puedes escucharla en plataformas digitales como Apple Music y Spotify a través del siguiente enlace.