Michael Kiwanuka y Tom Misch suman fuerzas para presentarnos “Money”

Michael Kiwanuka y Tom Misch están encantados de compartir Money, una fantástica nueva colaboración de estos dos músicos británicos muy especiales.

Money es una canción que cuenta con la distinguida y cruda voz de Kiwanuka, aventurándose aquí en un falsete, acompañado por la gloriosa guitarra uptempo de Misch y un ritmo disco. Es un tema colorido y relajado que se posiciona como una de las canciones definitivas de este verano.

Además, en Money participa en los coros YEBBA, y ha sido mezclada por el ingeniero y productor premiado con Grammy Russell Elevado (D’Angelo, Kamasi Washington).

Según el propio Michael Kiwanuka: “La premisa de Money es que, en una primera escucha, la canción habla del dinero, de lo que me gusta y de cuánto lo deseo. Quiero usar el dinero para conocer gente y estar cerca de personas que tienen mucho más. Cuando la escuchas con mayor atención te das cuenta de que el mensaje es que demasiado amor por el dinero puede resultar peligroso.”Tom Misch añade: “Soy un gran fan de Michael desde hace unos años y estoy entusiasmado de haber podido trabajar con él. En la sesión de grabación fue genial descubrir nuestro común amor por la música disco de los 80, así que pensamos intentar algo en esa onda. Salió de forma muy rápida y he disfrutado produciéndolo, Michael ha bordado las voces“.En los pasados meses, Kiwanuka ha estado compartiendo atisbos de su regreso al estudio para realizar el nuevo trabajo tras Love & Hate. Ese segundo álbum fue el más aclamado del año 2016, siendo el primer álbum Nº1 de Michael y el que le valió la nominación a los premios BRIT. Como adelanto a lo que será su nueva música, Money muestra una versatilidad nueva y un toque más ligero.

Tom Misch editó su aclamado debut Geography en Abril de 2018 con su propio sello, Beyond The Groove. Entró directo al Nº 8 de las listas británicas y contenía colaboraciones de invitados como Loyle Carner, De La Soul y Goldlink. Es un disco que flirtea con una variedad de géneros y aterriza en un universo no convencional, completamente diseñado por Tom. Money demuestra completamente la vibración de ese sonido que se ha convertido en insignia en todos sus discos.

Michael regresa a principios de mes a la carretera con tres participaciones en festivales europeos. Comienza con sus conciertos en UK la semana que viene en el Tramshed de Cardiff, un show pequeño de calentamiento antes de su actuación en el escenario Park Stage de Glastonbury el 28 de junio. Sus participaciones en festivales continúan durante el verano y se detallan a continuación, incluyendo su primera actuación como cabeza de cartel del End of the Road el 30 de Agosto.

Tras una gira con todas las localidades agotadas en Asia como cabeza de cartel, Tom regresa a UK para ser cabeza de cartel en Bristol Sound el 26 de junio en Harbourside. También actuará en el festival de Eric Clapton, Crossroads Guitar Festival en Dallas, Texas en Septiembre. En España, lo podremos ver en el Festival Cruilla de Barcelona, el 6 de julio.