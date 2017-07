Michael Angelakos aparca temporalmente Passion Pit

Una de cal y una de arena para los seguidores de Passion Pit. El proyecto musical de Michael Angelakos lanzará un nuevo disco titulado Tremendous Sea Of Love este viernes 28 de julio, el cuarto de su discografía, pero será el último en un tiempo aún por determinar. La razón, como el propio Angelakos ha declarado en su cuenta de Twitter, es que necesita desconectar de la música para resolver una serie de problemas de salud que por el momento le llevan a querer alejarse de la música.

Estos han sido los 4 mensajes que el artista ha compartido en redes sociales y que, tras traducirlos, os dejamos también a continuación: “Hasta el momento en el que sea más seguro y más saludable para nosotros ser compositores, productores y artistas, simplemente no puedo seguir haciendo música. O estás comprometido con ello o no lo estás. Intentar que la gente cobre conciencia un momento y anunciar un nuevo concierto justo a continuación no me ayuda. Me hiere. Y a otros. Amo a Passion Pit y amo la música mucho más incluso. Cuando algo no está bien, normalmente trataría de ignorarlo. Pero entonces casi moriría. Totalmente. A la historia le encanta repetirse y es debido a los sistemas y sus debilidades. Así que he decidido que mi prioridad en este momento sea resolver mis problemas“.

Until it is safer and healthier for us to be advocates, to be a writers, producers, and performers, I simply cannot continue making music. — #weneedscience (@passionpit) July 24, 2017

You're either committed to it or not. To raise awareness one moment and announce a show the next doesn't help me. It hurts me. And others. — #weneedscience (@passionpit) July 24, 2017

I love Passion Pit and I love music even more. When something would be wrong, I'd try to ignore it. Then I'd almost die. Really. — #weneedscience (@passionpit) July 24, 2017

History loves to repeat itself and it's because of systems and their flaws. So, I decided to make solving this issue my priority for now. xo — #weneedscience (@passionpit) July 24, 2017

Como admiradores que somos de la carrera de Angelakos en Passion Pit, esperamos que pueda resolver todos sus problemas pronto y que, una vez recuperado, pueda volver a hacernos disfrutar con su música.