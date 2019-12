MGMT vuelven con “In The Afternoon”

¿Echáis de menos a MGMT? Parece que la banda vuelve a estar activa y, de hecho, acaban de publicar una nueva canción, videoclip incluido, bajo el título In the Afternoon. Se trata del primer tema que los estadounidenses comparten desde Little Dark Age en 2018, y estará acompañada por otra pista llamada As You Move Through the World en un vinilo 12″ de edición limitada.

Como curiosidad, este lanzamiento viene registrado bajo el sello propio de la banda, MGMT Records, por lo que quizá su relación con Columbia Records ya ha finalizado. Estaremos atentos a novedades…