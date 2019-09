Metronomy estrenan “Wedding Bells”, otro adelanto de su nuevo disco

Cada vez se acerca más la publicación Metronomy Forever, previsto para el 13 de septiembre, y del que ya podemos escuchar el último adelanto del mismo, Wedding Bells, otro gran tema que demuestra lo ambicioso que es este disco en cuanto a variedad y profundidad.

La canción arranca con un trepidante ‘groove’ percusivo, al que se suma un riff de guitarra a modo de traqueteo, para dar paso a unos irresistibles sintes ochenteros y expansivos en el estribillo. Pero el título ya da a entender una cierta melancolía. “Escucho campanas de boda”, canta Mount, “pero no son para mí”.

Como muchas otras canciones de Metronomy Forever, Wedding Bells es una visión poco ortodoxa de las variantes emocionales que implica el amor, el romance y el sexo.

El 13 de septiembre se publicar este nuevo disco que contiene la friolera de 17 temas. Esto se debe a un deseo de dejar respirar las canciones, de no querer apilar hits para el consumo rápido, tal y como sucede en muchos discos actuales. Así que encontraremos temas más típicamente Metronomy, mezcla de funk, música de club y pop esotérico, intercalados con algunos temas más sugerentes que nos llevan de una canción a otra.

Información sobre Metronomy

Metronomy es un proyecto creado por el londinense Joseph Mount que combina música dance y rock. Con un sonido ecléctico inspirado en influencias tan diversas como Devo, David Bowie, N.E.R.D. o Pavement, Metronomy comenzó a llamar la atención del público y la crítica gracias a sus vibrantes presentaciones en vivo y a sus remezclas de temas de Gorillaz, Architecture in Helsinki, Sebastien Tellier, Kate Nash, U2 y Britney Spears. En la primavera de 2006 el grupo editó su primer sencillo, You Could Easily Have Me, seguido unos meses después por el álbum debut Pip Paine (Pay the 5000 You Owe). La consagración del grupo llegaría en 2011 con su tercer trabajo, The English Riviera, que fue incluso nominado al Mercury Prize.

Fuente: Apple Music / Heather Phares

