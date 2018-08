El mítico grupo Metallica parecen no estar satisfechos únicamente con su faceta musical, ya que se han embarcado en una nueva aventura, patentando su propio whisky.

La bebida espiritosa de la banda se llamará Blackened American Whiskey referencia a Blackened, canción que aparece en su disco And Justice For All.

Y para desmarcarse del resto de whiskies del planeta, éste se realizó bajo el proceso (pendiente de patente) Black Noise, que ellos mismos explican: “Colaboramos durante mucho tiempo con Meyer Sound, que diseñó un subwoofer patentado que amplifica las ondas de sonido de baja frecuencia. Así nació el proceso de mejora sonora que llamamos Black Noise. Un proceso fascinante, con listas de reproducción asombrosas que creemos ayudan a dar forma al sabor del whisky”.

Blackened American Whiskey se podrá adquirir en puntos de venta cercanos a los conciertos que realice la banda en su gira norteamericana.

Cada botella se venderá acompañada por una playlist en blackenedwhiskey.com, Spotify y Apple Music y tendrá un coste de 53 dólares.