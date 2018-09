Metallica hará doblete en España en mayo de 2019

La confirmación oficial ya ha llegado, Metallica visitará España en 2019. Madrid y Barcelona son los lugares elegidos para que la formación, autora de temas míticos como Enter Sandman o Nothing Else Matters, haga un repaso de su larga trayectoria encabezada por álbumes tan relevantes como Kill ‘Em All o su comunmente llamado Black Album.

Y es que la gira de estadios, que empezará el 1 de mayo en Lisboa, de la banda encabezada por James Hetfield hará un doblete el próximo mes de mayo del año que viene. Las fechas elegidas serán el 3 de mayo en Valdebebas-IFEMA y el 5 del mismo mes en el Estadio Olímpico de Barcelona.

Un tour que también servirá de celebración de ese 30 aniversario de la banda que, recientemente, ha anunciado la reedición de …And Justice For All. Lo cierto es que es un nuevo paso por Europa que llama la atención ya que su última visita por nuestro país fue en febrero de este mismo año.

Pero eso no es todo, ya que las bandas que acompañarán esta doble parada serán Ghost y Bokassa. Respecto a la primera formación presentarán, de nuevo ya que estuvieron en la última edición del Resurrection Fest, su reciente trabajo titulado Prequelle. Y en cuanto a Bokassa, darán a conocer su disco debut titulado Divide & Conquer. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 28 de septiembre a las 10h a través de Live Nation.