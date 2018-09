Metallica anuncia reedición por el 30° aniversario de “…And Justice For All”

Muchas noticias alrededor de Metallica en los últimos días. Para empezar, un aniversario y es que uno de sus grandes discos, …And Justice For All, cumple nada menos que 30 años, y como no podía ser de otro modo, la banda lanzará una reedición de lujo el 2 de noviembre. Desde luego, así lo merece un álbum que consiguió ser disco de platino nada menos que ocho veces solamente en Estados Unidos.

Según prometen desde su propio sello Blackened Recordings, han remasterizado el trabajo junto a Greg Fidelman para lograr la más avanzada calidad de sonido posible y, como es habitual en este tipo de lanzamientos, estará disponible en multitud de formatos y variantes, incluida una versión expandida solo disponible en descarga que contendrá demos inéditas, primeras mezclas, temas en directo inéditos y fotografías nunca antes vistas de Ross Halfin.

Podéis ver todos los detalles del lanzamiento en el siguiente vídeo:

Gira estadounidense con versiones incluidas

Metallica ha arrancado estos días su gira norteamericana, y como ya es costumbre en sus conciertos, les gusta sorprender al público con versiones inesperadas. Por ahora, ha sido el turno de Stupid Girl de Garbage y When Doves Cry de Prince.

Te las dejamos a continuación: