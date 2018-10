Metallica agota las entradas para su concierto en Madrid

Exitazo esperado del concierto de Metallica en Madrid. El grupo estadounidense ha vendido las 68.000 entradas que se pusieron a la venta para su actuación del próximo 3 de mayo en Valdebebas-IFEMA.

Si no has podido hacerte con una de ellas pero no quieres perderte a Metallica por nada del mundo, aún tienes una nueva oportunidad el 5 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona, para el que aún quedan entradas disponibles en livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster (FNAC + Halcón Viajes + Viajes Carrefour) a partir de 65€ (+ gastos).

Esta gira supone un récord en la trayectoria de Metallica en nuestro país, ya que nunca antes habían vendido tantas entradas en sus anteriores visitas. Recordemos que, en esta ocasión, Metallica recorrerán 20 países contando con dos artistas invitados muy especiales para sus fans, Ghost y Bokassa.