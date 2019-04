Las memorias de Prince verán la luz en otoño

Las memorias de Prince, tituladas The Beautiful Ones, verán la luz el próximo 29 de octubre a través de la casa editorial Random House, según ha confirmado hoy a la agencia de noticias Associated Press.

El libro, con un precio de 30 dólares, contará con 288 páginas en su versión original. Además de la memoria autobiográfica del cantante, el tomo incluirá fotografías exclusivas, hojas de notas, letras de canciones, indica Random House en su página web.

“The Beautiful Ones es la historia de cómo Prince se hizo Prince –una narración en primera persona de un joven capaz de absorber el mundo que le rodeaba, y a partir del que creó un personaje, una visión artística y una vida, antes de la fama que acabaría por definirle–”, describe la editorial, para indicar que el libro cuenta con cuatro partes que presentarán su biografía desde distintos prismas y en relación con sus canciones.

Como introducción, el libro cuenta con el testimonio de Dan Piepenbring, colaborador del New Yorker que trabajó con Prince en los meses previos a su defunción el 21 de abril de 2016.

“Prince era un genio musical; uno de los músicos más talentosos, queridos, exitosos, populares y aclamados de la historia. También era un visionario único con una imaginación capaz de crear mundos enteros: desde el paraíso funk de Uptown, hasta el paisaje místico de Purple Rain o la psicodelia de Paisley Park. Pero su acto más ambicioso fue convertir a Prince Rogers Nelson, nacido en Minnesota, en Prince, la más grande estrella pop de su era”, concluye Random House.