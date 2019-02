Melenas estrenan videoclip para “Ya no me importa”

Después de conquistarnos de nuevo con su directo en la pasada edición de Tomavistas Ciudad, Melenas presentan el vídeo de Ya no me importa como adelanto de su vuelta en vinilo.

Dirigido por Diego Jiménez, es el adelanto de su nuevo single Ya no me importa / Si tú me quieres que está ya disponible en pre-order.

Con este tema, de nuevo Melenas vuelven con una declaración de intención y de fuerza, una canción que lleva dando vueltas en sus directos y que, ahora, Oihana, Leire, Maria y Lauri han decidido convertir en punta de lanza de su regreso en forma de single de vinilo, tras el éxito de su disco de debut y un año lleno de conciertos, editado de nuevo por la coalición Elsa Records, El Nébula Recordings y Snap! Clap! Club.

Guitarra acelerada, base rítmica contundente y teclados desafiantes dicen Ya no me importa. El nuevo tema de Melenas da un golpe sobre la mesa para decir: “hasta aquí hemos llegado, estoy harta, ¡se acabó!”. Con la rabia y la sensación de liberación de ese momento en el que decides no aguantar más a alguien, porque se porta mal y llegó el momento en el que no se puede hacer nada más.

Y, antes que se descubra el single por completo, con su canción de respuesta Si tú me quieres (ambas forman un juego muy de los singles de los sesenta de los que son unas enamoradas), el conjunto de Pamplona presenta un vídeo firmado por el director Diego Jiménez, reconocido por sus trabajos para Cariño, Axolotes Mexicanos, Kokoshca, Carolina Durante o La Estrella de David.

Un vídeo en el que se pone en escena ese punto de inflexión, esa mudanza emocional que nos pide romper con todo y deshacernos de las memorias de ese ‘otro’. Los objetos se desintegran dejando al grupo listo para arrancar de nuevo.