Medalla vuelve con su nuevo disco homónimo

Si Medalla ocupasen un puesto político no sabemos si cambiarían mucho las cosas, pero si de algo estamos seguros es que sus canciones se aprenderían en el instituto. Frases como “hacienda somos todos”, “hostia en la cara” o “que te partan la boca puede ser una oportunidad para cambiar” continúan la saga que comenzaron hace un par de años con su álbum debut, Emblema y Poder, un primer asalto que ahora da paso al pop y, sobretodo, a las reivindicaciones.

Suerio, Benoït, Marc y Joan han contado una vez más con Sergio Pérez (SVPER) en la producción y han hecho de los Estudios Maik Maier de Barcelona su laboratorio de creación. La banda presentarán su nuevo trabajo homónimo el 11 de octubre en Barcelona en la Sala Sidecar.

El extrarradio barcelonés lleva décadas dándonos alegrías. De La Banda Trapera del Río a Tarántula o Joe Crepúsculo, de Beef a The Suicide Of Western Culture… Todos tienen en común un afán por no transitar por caminos institucionalizados, por saltarse normas e ir a la suya, todos miran de reojo y con cierto desdén la gran ciudad.

Medalla nacen en esas afueras de la Ciudad Condal y su formación se nutre de miembros de The Saurs, The Zephyr Bones, Rapaza y The Stagpies, grupos que han abordado las guitarras desde diferentes perspectivas que se complementan entre si.

