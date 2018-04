MC5 anuncia las fechas del tour del 50 aniversario de ‘Kick Out The Jams’

Sabíamos que Wayne Kramer iba a volver a girar con el grupo de rock de Detroit MC5 para celebrar el 50 aniversario de su celebrado álbum Kick Out The Jams. Lo que no sabíamos eran las fechas. Ahora Kramer ha confirmado cada una de las citas que formarán esta esperada gira, que por el momento solo pasará por Estados Unidos.

En unas declaraciones recientes, el guitarrista estadounidense ya advirtió que la actualidad política hacía que la música de MC5 tuviese ahora más valor que nunca. “El mensaje de MC5 siempre ha sido esa esencia de nuevas posibilidades: nueva música, nueva política y un nuevo estilo de vida. Hoy hay un régimen corrupto en el poder, una guerra interminable muy lejos de aquí y una violencia incontrolable que se está expandiendo por todo el país. Cada vez está menos claro si estamos en 2018 o 1968. Así que estoy preparado para compartir la música que creé con mis hermanos hace 50 años”, explicó Kramer.

Para ello, girará con una nueva formación llamada MC50, un grupo que él mismo ha calificado como “una banda de punks en un viaje con metanfetamina”. El grupo estará compuesto por Kim Thayil (Soundgarden) como guitarrista, Brendan Canty (Fugazi) a la batería, Dug Pinnick (King’s X) como bajista y Marcus Durant (Zen Guerrilla) como vocalista. El batería original Dennis Thompson también estará en algunas de las fechas.

Cada noche de la gira la banda tocará Kick Out the Jams en su totalidad e irá cambiando los bises. “El mundo ha vivido con estas canciones grabadas a fuego durante medio siglo, así que no estoy interesado en una reproducción nota a nota de un disco que conoces desde siempre”, asegura Kramer. “Ha llegado el momento de resucitar al monstruo con un grupo de músicos con mucho talento que reinterpretarán las canciones de una forma única”, ha explicado Kramer.

Las fechas de la gira son:

