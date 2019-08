Mauri estrena “Game Over”

Un año después de la publicación de ‘Not One Of Your Friends’, EP compuesto por cinco temas bajo la producción de Brian Hunt, el retorno del toledano se produce a través de un nuevo single.

Éste, titulado “Game Over”, supone un cambio en comparación con lo lanzado anteriormente por Mauri. Un nuevo rumbo que se aleja de esa pauta común, como era el sonido americana, y se orienta hacia un camino más encaminado a sonidos como el entrelazamiento de The War On Drugs y Noel Gallagher, por ejemplo.

Un nuevo lanzamiento que también ha servido para dar a conocer los planes de una futura gira, durante la cual el músico estará acompañado por Manuel Pérez y Miguel Martínez. Siendo la única cita confirmada, actualmente, su paso por el Castello Club (Madrid) el próximo 20 de noviembre. Próximamente se darán a conocer nuevos conciertos, algunos de los cuales tendrán lugar en 2020 e incluso incluyan paso por festivales.