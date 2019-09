Mauri anuncia la gira de conciertos “Game Over”

En esta primera ruta de conciertos, Mauri y toda su banda repasarán sus anteriores trabajos (“Not One Of Your Friends” y “Ok To End”), y aprovecharán a introducir en su setlist algunas de sus últimas composiciones todavía inéditas. De hecho, esta misma semana entrarán a grabar su próximo sencillo en los estudios Westline Studios a los mandos del productor Juan Blas.

Esta breve pero intensa gira les llevará a salas y ciudades tan míticas como El Gran Café de León o Costello Club de Madrid. Podrán acercar su música al público de Granada, Jaén y Málaga, donde destacamos su paso por Velvet Club. Y además, en alguna de las citas, compartirán escenario con buenos compañeros del circuito.

El pistoletazo de salida tendrá lugar en la fiesta de inauguración de Marilians Records el próximo 20 de septiembre, y a finales de noviembre estarán en la fiesta aniversario de la revista Compact Cheese Music.

La venta de entradas anticipadas será a través de la ticketera Wegow, y desde su redes sociales advierten que muy pronto añadirán más fechas a su agenda de conciertos.