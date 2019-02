El miembro de la popular banda británica ha presentado un nuevo proyecto denominado Good Cop Bad Cop. En esta nueva andadura como productor, Matt Helders, batería de Arctic Monkeys, ha colaborado con Joe Carnall, componente del grupo de Sheffield Millburn.

Esta nueva banda ha compartido el primer adelanto de un posible álbum que llegará en los próximos meses. La canción se titula Silk and Leather y ha sido producida por Matt Helders y escrita por Carnall. Este último fue el que presentó el material al primero, quien ofreció su estudio para producir el trabajo.

En esta aventura conjunta ambos parecen tomar una senda sintética, alejada de sus referencias habituales, por lo que se escucha en esta primera muestra. Asimismo, Matt Helders confirmó en 2018 que estaba preparando su debut en solitario. El músico, en una entrevista concedida a KEXP, comparó lo que estaba realizando en su estudio con un sonido cercano a banda sonoras como las de John Carpenter.

No es la primera vez que Matt Helders decide separarse un poco de Arctic Monkeys. En 2016, cuando Alex Turner recuperó The Last Shadow Puppets, el batería puso sus baquetas al servicio de Iggy Pop en Post Pop Depression, disco en el que trabajó también con Josh Homme y Dean Fertita de Queens Of The Stone Age.