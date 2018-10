Matt Helders (Arctic Monkeys) planea sacar disco en solitario

Al mismo tiempo que siguen presentando su último disco como banda, los miembros de Arctic Monkeys también tienen tiempo para otros proyectos, o al menos pensar en ello. Y parece que Matt Helders, baterista del grupo, podría estar dispuesto a dar el paso de sacar un álbum en solitario. No sería su primera aventura fuera de la banda, ya que ha tocado con Iggy Pop y Josh Homme y Dean Fertita de Queens of the Stone Age en la banda Post Pop Depression, pero hasta ahora nunca había hablado de su intención de sacar algún trabajo bajo su propio nombre. Sin embargo, es un proyecto a largo plazo, ya que él mismo reconoce que le queda mucho trabajo por hacer y mucha música por componer para que dicho álbum estuviese justificado.

Por ahora, parece que no es más que una idea, pero una vez que se lo ha puesto como objetivo, nos imaginamos que antes o después acabará haciéndose realidad y tendremos otro proyecto paralelo al que atender. Realmente, al menos sentimos curiosidad por ver en qué acaba y si llega a ser tan interesante como, por ejemplo, nuestros queridos The Last Shadow Puppets con Alex Turner y Miles Kane.