Matt Healy se compromete a que The 1975 solamente actuará en festivales con un alto porcentaje de mujeres en el cartel

Desde hace unos años se ha abierto un sano y necesario debate en el mundo de los festivales sobre la presencia de bandas y artistas femeninas en sus carteles. Aquí en España, uno de los pioneros en asegurar un equilibrio entre artistas masculinos y femeninos en su cartel fue el Primavera Sound, pero en muchos casos, la realidad está muy lejos de acercarse a esta medida.

Junto con el anuncio los carteles para este verano, este debate se ha abierto en el Reino Unido, y por eso mismo Matt Healy de The 1975 se ha aventurado a hacer una promesa de cara al futuro. A partir de ahora, la banda que lidera se ha comprometido públicamente en una conversación con la periodista Laura Snapes a añadir una condición en sus contratos que diga que solo actuarán en festivales que se comprometan a tener un tanto por cierto determimado de artistas femeninos y no binarios, idealmente un 50%. Sin embargo, esta decisión no afectará a los compromisos que ya ha adquirido la banda hasta este momento, ha aclarado.

De este modos, y a través de acciones concretas, es la única manera en la que los artistas masculinos podrán ser un verdadero aliado de sus compañeras de profesión, según Healy.

Y a vosotros, ¿os parece una medida efectiva que llevarán a cabo o un mero gesto de cara a la galería del artista?