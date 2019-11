Mark Ronson y Anderson .Paak comparten la colaboración “Then There Were Two”

El músico y productor Mark Ronson ha contado con el rapero Anderson .Paak para una nueva colaboración: “Then There Were Two”, un tema escrito pata la película animada ‘Spies In Disguise’, que en España verá la luz a finales de diciembre.

Ronson ha sido el encargado de diseñar la banda sonora de la película, que cuenta la historia de dos espías interpretados por Will Smith y Tom Holland.

Tanto Ronson como .Paak han publicado nuevos trabajos este 2019. El primero lanzó su quinto álbum, ‘Late Night Feelings’, el pasado mes de junio, con colaboraciones de artistas como Angel Olsen o Camila Cabello y obteniendo una valoración bastante positiva entre la prensa especializada. También fue aclamado el último trabajo de .Paak, ‘Ventura’, publicado en abril.