Mark Kozelek anuncia nuevo disco (y ya van…)

Hay artistas que nos hacen sufrir dándonos novedades con cuentagotas y otros que no paran y que, de vez en cuando, hasta podrían plantearse tomar un pequeño descanso. En el segundo grupo situamos, sin duda alguna, a Mark Kozelek, que ha anunciado nuevo disco junto al saxofonista Donny McCaslin (quien trabajó con David Bowie en Blackstar) y el baterista Jim White (Dirty Three).

En este nuevo trabajo, Kozelek y compañía tratan numerosos temas de actualidad y debate en la sociedad de Estados Unidos como el control de armas, el Partido Republicano y las tensiones entre diversos sectores en el día a día. Por ejemplo, ya hemos podido conocer el adelanto Day in America donde desarrolla todos estos temas a lo largo de nada menos que 15 minutos.

Para el trabajo completo tendremos que esperar hasta el 1 de marzo, cuando será oficialmente publicado por el sello Caldo Verde y que tendrá el siguiente listado de canciones:

01 Coyote

02 Day in America

03 L-48

04 Couch Potato

05 Cows

06 I’m Not Laughing At You

07 Bay of Kotor

Hay más Kozelek en camino

Recordamos que el próximo 1 de noviembre Kozelek lanzará nuevo disco This Is My Dinner bajo su nombre habitual de Sun Kil Moon, segundo lanzamiento después de que publicaste en mayo otro trabajo con su verdadero nombre. Un hombre siempre ocupado.