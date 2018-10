Manic Street Preachers reeditarán en diciembre “This Is My Truth Tell Me Yours”

En 1998, Manic Street Preachers publicaron el que, a la postre, sería probablemente el álbum con el que mayor éxito comercial han obtenido a lo largo de su carrera, This Is My Truth Tell Me Yours.

Encabezado por el archiconocido single If You Tolerate This Your Children Will Be Next, canción que rápidamente se convertiría en un auténtico himno, el quinto disco de estudio de la banda de Gales les catapultó a su momento de mayor popularidad.

Una vez cumplidos los veinte años desde el lanzamiento de This Is My Truth Tell Me Yours, hoy mismo hemos conocido que, como ya ocurrió con discos anteriores como Generation Terrorists o Everything Must Go, el trío publicará una extensa reedición de dicho trabajo.

Será el próximo 7 de diciembre cuando vea la luz This Is My Truth Tell Me Yours 20 Year Collector’s Edition, una jugosa edición que hará las delicias de los seguidores de Manic Street Preachers. La edición limitada, se publicará en una lujosa caja de 3 CD (álbum original remasterizado, un disco de demos y grabaciones de ensayos y un tercer CD compuesto por remixes y caras B del propio disco) y en doble vinilo.

Al mismo tiempo que se ha anunciado este nuevo lanzamiento, los galeses han hecho públicas las fechas de la gira con la que recorrerán Reino Unido e Irlanda durante el mes de mayo y donde interpretarán el disco al completo:

12/05: Dublin, Olympia Theatre

14/05: Cambridge, Corn Exchange

15/05: Bath, Forum

17/05: London, Shepherds Bush Empire

18/05: London, Shepherds Bush Empire

20/05: Manchester, Ritz

21/05: Manchester, Ritz

23/05: Birmingham, Academy 1

24/05: Southampton, Guildhall

26/05: Edinburgh, Usher Hall

27/05: York, Barbican

30/05: Liverpool, Olympia

31/05: Leicester, De Montford Hall

Aún es pronto para saber si esta gira se extenderá por otros países de Europa, pero parece una buena oportunidad para que Manic Street Preachers estén en algunos de los festivales más importantes de Europa.