Mad Cool Festival y Vibra Mahou unen fuerzas en una gira con seis interesantes fechas

Vibra Mahou y Mad Cool Festival presentan seis conciertos que recorrerán cinco ciudades españolas de enero a junio. La gira, con un cartel que apuesta por el eclecticismo musical, culminará en La Riviera con la Mad Cool 2020 Party.

De este modo, Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, y Mad Cool Festival, una de las citas musicales de referencia en Europa, se unen por quinto año consecutivo para ofrecer la mejor música en directo.

Este año, de producirá una programación de seis conciertos que recorrerá varias ciudades españolas de enero a junio. Grupos como Sports Team (UK), The Parrots, Floridablanca o Shinova formarán parte de una gira que pasará por Madrid, Gijón, Valencia, Valladolid y León, y culminará con la fiesta oficial de presentación del Festival, que tendrá lugar en La Riviera el 24 de junio.

La gira comenzará el 29 de enero en la sala Joy Eslava de Madrid. El punto internacional lo pondrá la banda Sports Team, el próximo gran nombre de la escena indie británica. Al pop guitarrero de la banda le acompañará la diversión e irreverencia de The Parrots, que ya estuvieron presentes en Mad Cool 2019. Representantes del ‘sonido Malasaña’, forman parte, junto a Hinds y The Nastys, del triángulo de oro del pop español más ‘garajero’ de la actualidad. A estos dos directos se suma el de la banda que no conoce el significado de la palabra ‘monotonía’, Kitai. El cuarteto madrileño, protagonista de uno de los directos más explosivos del reciente ciclo de Cómplices de Vibra Mahou, promete hacer vibrar al público con su demoledora energía.

El escenario del Teatro Albéniz de Gijón acogerá el 28 de febrero el concierto de Arizona Baby, que tras más de una década como embajadores del folk rock americano en nuestro país, continúan ofreciendo sus melodías fronterizas y mestizas. Les acompañarán The Levitants, banda emergente con canciones que se desarrollan en atmósferas oscuras e inquietantes con claras influencias del after punk británico. Por su parte, el trío original de Úbeda Guadalupe Plata exprimirá el blues hasta límites insospechados, fundiéndolo con géneros como el psychobilly, el jazz o incluso el flamenco.

La siguiente parada, el 18 de abril, tendrá lugar en la Sala El Loco de Valencia de la mano del pop bailable de Floridablanca. Sin mayor pretensión que la de fabricar hits que todo el mundo quiera tararear, el grupo se presenta como ‘la banda sonora del fin de semana’. Para no dejar de moverse, las mezclas de uno de los productores musicales emergentes más talentosos de la escena, Miqui Brightside Dj Set, cerrarán esta cita en la capital levantina.

El pop de Shinova y Siloé será uno de los platos fuertes de la gira, el 22 de abril sobre el escenario del Espacio Lava de Valladolid. Los vizcaínos, que se han ganado a pulso estar en la parte superior de los line up de gran parte de los festivales nacionales, llevarán su pop honesto en forma de grandes canciones y generarán emociones igual de grandes. Completa el cartel el talento de Siloé, que jugarán en casa para llevar a la Gira Vibra Mahou by Mad Cool su pop de autor con mensajes cargados de espiritualidad.

El punto urbano del ciclo llegará con Swit Eme, que actuará en el Gran Café de León el 30 de mayo. Un artista con una gran sensibilidad social que pone voz y conciencia a las realidades de la calle.

El punto final a la Gira Vibra Mahou by Mad Cool será la Mad Cool 2020 Party el 24 de junio en La Riviera, una fiesta de presentación del festival en la que se celebrará el cierre del ciclo y servirá para dar comienzo a la cuenta atrás de Mad Cool Festival 2020.

La programación de conciertos, cuyas entradas se pueden adquirir ya en Ticketmaster, promete ofrecer experiencias inolvidables de la mano de Vibra Mahou y Mad Cool Festival.

El cartel completo de la Gira Vibra Mahou Mad Cool 2020 es el siguiente:

Miércoles 29 de enero: Sports Team + The Parrots + Kitai , Madrid, Joy Eslava.

Viernes 28 de febrero: Arizona Baby + The Levitants, Gijón, Teatro Albéniz.

Sábado 18 de abril: Floridablanca + Miqui Brightside Dj Set, Valencia, Sala El Loco.

Miércoles 22 abril: Shinova + Siloé, Valladolid, Espacio Lava.

Sábado 30 de mayo: Swit Eme, León, Gran Café.

Miércoles 24 de junio: Mad Cool 2020 Party, Madrid, La Riviera.