Mad Cool Festival recibe el Premio Arthur 2019 al Mejor Nuevo Festival

Mad Cool Festival se alzó el pasado jueves, durante la celebración la XXXI edición de la International Live Music Conference, con el premio Arthur al “Mejor Nuevo Festival”, un prestigioso galardón otorgado por más de mil productores de la Industria Musical de cerca de 60 países de todo el mundo. Esta distinción reconoce así a un festival español, con tan solo tres ediciones de vida, como uno de los mejores y más punteros festivales de Europa, referente ineludible en el panorama musical a nivel mundial.

La gala de los Arthur, que tuvo lugar en el Royal Garden Hotel, impulsó en este, su 25 aniversario, la nueva categoría “New Gig on the block” (Mejor Nuevo Festival), en la que competía Mad Cool Festival. El festival madrileño se impuso a otros certámenes de la talla de los británicos All Points East, Black Deer Festival y Neighbourhood, y los franceses Lollapallooza y Musilac Mont-Blanc Festival, todos ellos con menos de un lustro de vida.

El certamen madrileño incluía a Pearl Jam, Arctic Monkeys, Jack White, Depeche Mode o Queens of the Stone Age, entre otras estrellas internacionales. Un total de 121 bandas que congregaron durante sus tres días de concierto a cerca de 240.000 personas.

Este reconocimiento internacional a la propuesta de Mad Cool Festival se suma al que recibió el pasado octubre al Mejor Line Up de la primera edición de los Premios VO5 NME Festival Awards, de la revista NME, una de las publicaciones musicales más emblemáticas de la historia que ha marcado la pauta musical no solo en el Reino Unido, sino también en todo el mundo.

La próxima edición de Mad Cool Festival, en este caso la cuarta, se celebrará en 2019 los días 11, 12 y 13 de julio.