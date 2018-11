Mad Cool 2019 confirma a La Dispute

Seguimos con las confirmaciones diarias del Mad Cool, que las buenas costumbres dicen que no hay que perderlas, y hoy nos sorprenden con La Dispute, una banda de posthardcore procedente de Michigan, Estados Unidos, y formada por el vocalista Jordan Dreyer, el baterista Brad Vander Lugt, los guitarristas Chad Sterenberg y Kevin Whittemore y el bajista Adam Vass. Hasta el momento, la banda ha lanzado tres álbumes de estudio: Somewhere At the Bottom of the River Between Vega and Altair en noviembre del 2008, Wildlife en octubre del 2011 y Rooms of the House en marzo del 2014, que presentarán este verano ante el público madrileño.

De este modo, La Dispute se unen a un cartel que ya cuenta con atractivos tales como The Cure, The National, Vampire Weekend, Vetusta Morla, Mogwai, The 1975 o Tash Sultana, entre otros, y en el que aún quedan decenas de nombres por confirmar.

La acción tendrá lugar, por segundo año, en el Espacio Mad Cool en Valdebebas – Ifema entre los días 11 y 13 de julio. Las entradas se podrán próximamente a la venta.