Mac DeMarco produce dos temas del nuevo disco del rapero Logic

Este martes 26 de marzo, el rapero estadounidense ha presentado la banda sonora de su primera novela, titulada Supermarket. Entre las nuevas piezas publicadas por Logic hay dos que incluyen a Mac DeMarco como productor.

Se trata en concreto de las cancionesI’m Probably Gonna Rock Your World y Vacation From Myself. Ambas, han contado con la participación en la producción del cantautor canadiense.

Logic ha publicado también el libro que ha influido su nuevo trabajo discográfico. Sin embargo, se espera que el artífice de Under Pressure publique otra nueva referencia de estudio en las próximas semanas. Recientemente adelantaba el álbum con la canción homónima del mismo: Confessions of a Dangerous Mind. Será el sucesor de YSIV, cuarto trabajo de estudio que llegó el pasado 2018.

Por su parte, Mac DeMarco está a punto de estrenar su propio sello con el lanzamiento de su cuarto LP, Here Comes the Cowboy. El lanzamiento está fechado para el 10 de mayo, poco antes de que actúe en el Primavera Sound 2019.