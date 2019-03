Mac DeMarco comparte el primer adelanto de su próximo disco

Here Comes the Cowboy es el título que ha escogido el irreverente cantautor canadiense para el que será su cuarto álbum de estudio. El trabajo de Mac DeMarco llegará el próximo 10 de mayo y será el primero en hacerlo a través de su propio sello discográfico.

El multiinstrumentista ha compartido además el primer adelanto del disco, Nobody. En su videoclip aparece el propio Mac DeMarco como protagonista disfrazado de una especie de lagarto con sombrero de cowboy.

Al explicar el origen y el porqué de esta nueva propuesta, Mac DeMarco ha sido cuestionado por las similitudes con la última referencia de la música japonés-estadounidense Mitski. Cabe recordar que ésta publicó en 2018 Be The Cowboy, que incluía un tema titulado, igualmente, Nobody.

Su representante ha comunicado a Pitchfork que el vocalista no ha escuchado este último lanzamiento de Mitski y que supo de estas coincidencias después de pensar las denominaciones. La artista sí que ha reconocido este parecido y ha dejado su opinión en Twitter: “¡Estoy 100% segura que Mac y yo solo fuimos a pescar en la misma parte del inconsciente colectivo!“. “¡De todos modos gracias por la risa, Mac! ¡Feliz lanzamiento!“, ha concluido.

En cuanto a Mac DeMarco, el compositor ha detallado en un comunicado, con tono irónico, que este es su “disco cowboy”. “Es una expresión de cariño para mí, la uso a menudo cuando me refiero a personas de mi vida. Donde crecí hay mucha gente que lleva sinceramente sombreros de cowboy y hace actividades de cowboy. Estas no son las personas a las que me refiero“.

El vocalista presentará sus nuevas canciones en la próxima edición del Primavera Sound. Es su única fecha en España por el momento y será el jueves 30 de mayo.

Here Comes the Cowboy