Lykke Li sigue desgranando su próximo álbum de estudio: escucha dos temas nuevos

Un regreso más que esperado este año es el de la sueca Lykke Li, cantante de pop elegante que todos conocemos por el majestuoso I Follow Rivers, que, aún publicado hace 7 años, sigue sonando a día de hoy. De cara a su tercer trabajo de estudio, I Never Learn, la de Ystad se acogió a sonidos altamente oscuros y densos para confeccionar un álbum más melancólico y reposado altamente cargado de belleza. Sin embargo, parece ser que viene con las pilas recargadas y con ganas de ir a por todas como bien demuestran los adelantos de So Sad So Sexy, su cuarto álbum de estudio.

Ahora, a las canciones ya estrenadas, sumamos dos nuevos temas. Por un lado podemos escuchar Two Nights, una canción basada en un piano que deriva en una aparición energética del rapero Aminé. Por otro lado, tenemos un jugueteo de pop vaporoso y sintético en Sex Money Feelings Die, cuyo estribillo simple y machacón es imposible de olvidar.

La lista de singles que preceden a su nuevo álbum de estudio suponen ya la mitad del tracklist, y es que también pudimos conocer hace unos días la íntima y luminosa Utopia (encargada de cerrar la placa), la altamente influenciada por el R&B urbano Deep End y la sensual Hard Rain, cuyas armonías vocales son altamente disfrutables.

Todo parece indicar que no encontraremos a una Lykke Li más alejada de la melancolía de sus inicios para abrazar un panorama mainstream (la lista de colaboradores nos termina de dar la razón, y es que la sueca ha contado con productores como Skrillex, Rostam o T-Minus entre otros). Saldremos de dudas el próximo 8 de junio, fecha en la que se estrenará este So Sad So Sexy.