Lower Dens canta mordazmente a los “jóvenes republicanos” de EEUU en el primer adelanto de su nuevo disco

Han pasado cuatro largos años desde su aclamado álbum Escape From Evil, sin embargo, la espera ha merecido la pena: Lower Dens acaba de anunciar su inminente nuevo trabajo, The Competition, que estará disponible en Ribbon Music a partir del 6 de septiembre. Para celebrar este maravilloso anuncio, ya podemos ver/escuchar el primer single, Young Republicans, un himno que no solo se presenta como una delicia del pop contemporáneo, sino como una crítica social al consumo actual.

The Competition se presenta como un disco de pop emocional y cargado políticamente: desde el concepto semántico de la propia palabra “competición” – representada como la fuerza motriz del capitalismo moderno – el título que ha escogido Jana Hunter se refiere a un tipo de psicosis que acelera nuestras inseguridades y ansiedades hasta el punto de sobrecarga, cambiando incluso nuestra forma de ser.

En este nuevo disco, Hunter trata de llegar a un alcance que va desde lo muy personal hasta lo más político, donde cada canción está vinculada por un tema que las une a todas bajo un mismo concepto. Las letras son a la vez cómicas y viscerales, pero a veces jugando con un imaginario tremendo.

Musicalmente, los gustos de Hunter siempre han sido muy abiertos (cita como referencia a bandas como serpentwithfeet, Hand Habits, Travis Scott, Faten Kanaan y Elon Battle, 3LON, entre otros), lo que ha dado paso a cuatro años de experimentación con diferentes sonidos, nuevos instrumentos, sintetizadores, y colores midi que han servido para desarrollar un nuevo concepto. El resultado es un álbum de pop perfecto, capaz de dar sentido a la unión de guitarras, batería, bajo y sintetizadores, con instrumentos como el acordeón, la trompa, la trompeta, el fagot y la flauta.

Sin embargo, no hay que confundirse: The Competition consigue encontrar un nexo de unión entre todos estos elementos para seguir el camino clásico de Lower Dens. El disco crea una narración en torno a una sociedad desordenada y vulnerable que se encuentra en un momento de agitación y caos, y que se presenta a través de las canciones que Hunter ha creado, destinadas tanto a ser disfrutadas como a remover conciencias .

Por ahora, nos quedamos con Young Republicans como primer adelanto.