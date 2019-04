Low Festival da a conocer su programación por días

Low Festival 2019 presenta el cartel por días de su esperada 11ª edición, al mismo tiempo que pone a la venta 1000 entradas de día mañana desde 38€. Además de la distribución, la organización ha confirmado que habrá nuevas incorporaciones en las próximas semanas que se sumarán a los ya anunciados Foals, Bastille, New Order o Vetusta Morla, entre otros.

Esta cita será los días 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y de la mano de una programación única con algunos de los nombres imprescindibles del indie-rock nacional e internacional.

El viernes 26 estará encabezado por Foals -que estarán presentando en directo su último álbum- y Bastille -uno de los directos más espectaculares del panorama internacional-, mientras que el sábado 27 será el turno de una de las bandas más importantes de la escena británica de los últimos 40 años, New Order. Junto a ellos, Cut Copy o <<rinôçérôse>> inundarán Benidorm con su música. Vetusta Morla, The Vaccines y MØ, por su parte, serán los protagonistas de la jornada de cierre, el domingo 28.

Mañana a las 10:00 se pondrá a la venta un cupo único de entradas de día para Low Festival 2019. Habrá 1000 tickets para cada día, y su precio partirá de 38€. Podrán adquirirse en lowfestival.es/abonos.

Programación por días de Low Festival 2019:

VIERNES 26

FOALS

BASTILLE

LADYTRON

FISCHERSPOONER

DORIAN

ZAHARA

MUCHO

THE NEW RAEMON

AIRBAG

MOURN

TEXXCOCO

CAMELLOS

LOS INVADERS

SÁBADO 27

NEW ORDER

CUT COPY

VIVA SUECIA

<<RINOCEROSE>>

SECOND

CHANCHA VÍA CIRCUITO

BRANKO

MATTIEL

WHITE FANG

FULL

THE LIMBOOS

VERA GREEN

MONTERROSA

THE SEAFOOD SPECIAL

DOMINGO 28

VETUSTA MORLA

THE VACCINES

MØ

FANGORIA

LA CASA AZUL

REX THE DOG

VARRY BRAVA

CAROLINA DURANTE

NUNATAK

MASTODONTE

CARIÑO

LA ZOWI

CUPIDO

ADRIANA PROENZA

YO DIABLO

FLASH SHOW DJS