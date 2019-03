Los Planetas se unen al 4ever Valencia Fest

Los Planetas ponen la nota nacional al cartel del 4ever Valencia Fest, el festival valenciano con mirada internacional encabezado por los británicos Tears For Fears y Keane. A principios de este año, el 4ever Valencia Fest comenzaba a desvelar los detalles de su segunda edición. Convertido en un evento renovado de una sola jornada, pretende posicionarse como el primer festival urbano internacional de la ciudad de Valencia, y para ello, el próximo 21 de julio de 2019, a orillas del Mediterráneo en el entorno único que ofrece La Marina de la ciudad, actuarán Tears For Fears, Keane y Los Planetas, más artista invitado por confirmar.

La banda granadina ha sido la última en incorporarse al evento valenciano y se convierte así en la representación nacional del festival. Los Planetas son el estandarte del indie rock de nuestro país, una banda liderada por Jota y Florent que comenzaba su andadura a principios de los 90 y que ha paseado su estilo a lo largo de los años del pop con distorsiones al punk-pop, a la psicodelia, al noise o incluso a los palos del flamenco sirviendo de inspiración a multitud de bandas que llegaron después siguiendo sus pasos. Los Planetas son artífices de canciones que ya forman parte de la cultura popular nacional y de las que se podrá disfrutar en directo en el festival.

Como ya se desvelaba hace un par de meses, el cartel del 4ever Valencia Fest lo encabeza la emblemática banda de los 80 Tears For Fears, autores de himnos generacionales como Shout o Everybody wants to rule the world. El dúo británico formado por Roland Orzabal y Curt Smith vuelve a España después de 20 años y actuará en exclusiva en el 4ever Valencia Fest, única cita en nuestro país para 2019.

Junto a ellos, el 4ever Valencia Fest contará también con otros británicos, Keane, uno de los grupos de rock independiente más importantes del milenio. Con su particular estilo musical que usa el piano como instrumento principal y singles como This is the last time, Everybody is changing o Somewhere only we know, coparon las listas de éxitos mundiales y, seis años después de la publicación de su último trabajo Strangeland, presentarán nuevo material en el 4ever Valencia Fest en el que será su único concierto en festivales en España.

Un inmejorable cartel para la segunda edición de un festival que se estrenaba el verano pasado con artistas de la talla de Manic Street Preachers, Simple Minds, The Prodigy, Kaiser Chiefs, The Jesus and Mary Chain, Killing Joke, The Cult o Santiago Auserón + Sexy Sadie, y que convocaba a más de 15.000 personas también en La Marina de València.

Las entradas para 4ever Valencia Fest 2019 están a la venta en www.4evervalenciafest.com y en Ticketmaster.