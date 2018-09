Los MOBO no contarán con ceremonia este año

Los premios MOBO no se celebrarán este año. Según ha anunciado su fundadora Kanya King en un comunicado oficial, este año no podremos disfrutar de la que hasta ahora ha sido una cita anual en Reino Unido. A cambio, anuncia que para el próximo 2019 tendremos una entrega “más atrevida y renovada” de los premios.

En el nuevo comunicado, la organización de MOBO anuncia una evolución de los premios, aun manteniéndose los que siguen siendo los pilares fundacionales: apoyar el talento y las propuestas nuevas.

Además, según reza el comunicado, esta ambición se extenderá a partir de ahora a más ámbitos fuera de la música, como son el cine o la industria del entretenimiento en general.

De hecho, se explicita el lanzamiento por parte de la organización de una productora cinematográfica, cuya primera producción será la adaptación cinematográfica de The Hate U Give, de Angie Thomas.

