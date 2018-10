A Donald Trump le llueven las críticas y ya no sólo en lo político. Después de peticiones de diversos artistas para que el presidente no use sus canciones para sus propios fines, ahora se le suman los herederos de Prince.

The Prince Estate (organización destinada a dar a conocer el legado artístico del músico de Minneapolis) escribió una nota en Twitter después de que sonara Purple Rain en uno de los mítines del Presidente, solicitando a Trump que deje de utilizar las canciones de Prince, ya que en ningún momento se le ha autorizado a ello.

La publicación de Twitter lo expone de esta forma: “The Prince Estate has never given permission to President Trump or The White House to use Prince’s songs and have requested that they cease all use immediately”.

Otros artistas como Neil Young o Steven Tyler han pedido en otras ocasiones el cese inmediato del uso de sus canciones en los mítines del Presidente Trump.

¿Les hará caso?