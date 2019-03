Los chilenos Paracaidistas se suman al Madrid Popfest

A menos de un mes de su celebración, Madrid Popfest incluye en su cartel al grupo Paracaidistas, quinteto formado en 2014 en Santiago de Chile. Esta banda se enmarca dentro de la efervescente escena pop de Chile, que ha conseguido darse a conocer de manera independiente y autogestionada. El ruido de sus guitarras y sintetizadores se unen a la jornada del sábado, aumentando el número total de conciertos a 14 y consolidando así un segundo día de festival que arrancará por la mañana con la sesión vermú en la Nave de Terneras (Paseo de la Chopera, 10).

Además, para los asistentes con más energía, Madrid Popfest anuncia su elenco de DJs, las personas encargadas de seleccionar los temas indiepop de baile hasta altas horas de la madrugada (o hasta que el cuerpo aguante).

Este año, además de la mítica apertura con Los del Oso y el cierre con la actual organización del Madrid Popfest, podremos disfrutar de DJ’Aime. Su lema It’s the song, not the singer! lleva 14 años firmando uno de los podcast más míticos de la escena pop: Popcasting. Sin ninguna duda de su buen gusto y saber hacer, DJ’Aime sube al escenario para amenizar la noche del viernes.

Le seguirá Jeiter DJ, que sale del Fotomatón Club para hacernos bailar en Galileo Galilei con éxitos pop de hoy, ayer y siempre.



La encargada de abrir la noche del sábado será Beck, de Grrls Like US, cuyo podcast especializado en indiepop, punk y postpunk femenino con el DIY es un foco de referencia e inspiración para el Madrid Popfest.



Inmaculada Concepción, miembro de Mano de Santo, nos hará bailar con el mejor pop nacional indie pero quizás… ¡también mainstream!

A estas alturas, Juan de Pablos requiere de poca presentación. Si hace unas semanas el mundo de la radio recibía con pena y gratitud su jubilación (más que merecida, por otro lado), su presencia en el Madrid Popfest puede servir para el excelente homenaje de reventar la pista con su vibrante selección musical.

Todas aquellas personas que quieran asistir a las sesiones de DJ y no tengan abono o entrada de día podrán adquirir sus entrada en la puerta de la sala Galileo Galilei (Calle Galileo, 100) a partir de las 00.00, a un precio de 12 €.

Feria discográfica

Como todos los años, el Madrid Popfest acoge una miniferia discográfica para que los coleccionistas hagan de las suyas. Este año, de momento los sellos que tendrán presencia en el festival son Kocliko Records, Meritorio Records, Shore Leave Store, Discos FUP y Aplasta tus Gafas de Pasta con Discos el Tesoro. Además, muchas de las bandas que tocan en el festival tendrán merchandising en el puesto del Madrid Popfest.