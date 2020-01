Los canadienses Peach Pit actuarán en Madrid y Sevilla

Como esas historias que cuenta un amigo cercano, así se podrían definir y sentir las canciones de Peach Pit. El cuarteto de Vancouver—Neil Smith (voz, guitarra), Chris Vanderkooy (guitarra), Peter Wilton (bajo) y Mikey Pascuzzi (batería) – ha logrado encandilar al público gracias a la característica calidez de unas canciones construidas sobre guitarras despreocupadas, punteos rápidos y distorsión.

Bonitas melodías de carácter optimista que podrán escucharse en vivo el próximo mes de junio en la sala El Sol de Madrid el día 9 y en la Sala X de Sevilla el día 10, las dos únicas actuaciones en España de la gira por Norteamérica y Europa que Peach Pit ha anunciado hoy. Las entradas para ambas fechas saldrán a la venta el viernes 31 de enero a las 10:00 horas.

La banda acaba de presentar el single Shampoo Bottles, del que el cantante de Peach Pit, Neil Smith, dice: “‘Shampoo Bottles’ es una canción sobre las cosas que mi ex-novia dejó en mi apartamento después de que rompiéramos (desodorante, champú, cargador de teléfono) y cómo aunque gasté todo el champú del bote y el desodorante, no los tiré hasta pasado un tiempo. El vídeo, dirigido por nuestro colaborador Lester Lyons-Hookham, tiene cuatro protagonistas, cada uno lamentando el final de algo. Muestra cómo lidiar con una pérdida puede llevarte a hacer cosas raras“. Este single es un adelanto del álbum que la banda publicará esta primavera.

El himno viral homónimo, Peach Pit de 2016 les puso en el mapa. Desde entonces, la cantidad de reproducciones de todo el material que ha publicado la banda no ha dejado de contar con cifras millonarias. Considerados desde ya como una banda de culto y con la prensa especializada a sus pies, el camino hacia la cima de Peach Pit no sólo esta marcado por un puñado de buenas canciones, sino también por un directo estelar que no hace más que agrandar la fama de una banda que está llamada a ser una de las grandes de su generación.