Los Bonsáis publican (por fin) su primer disco

Después de varios Singles y dos Mini-LPs; de que sus canciones hayan cruzado una buena parte de los océanos de este mundo, de haber actuado en festivales como el Popfest de Nueva York o el Indietracks de Inglaterra, y tras casi cuatro años de silencio desde Nordeste, su último Mini-LP, por fin tenemos entre nuestras manos el primer álbum de Los Bonsáis.

Su título, Hinoki, no es en balde. El Hinoki es un tipo de ciprés japonés que crece muy lentamente, pero que puede llegar a medir más de 25 metros de altura, y cuya madera se utilizaba principalmente para construir palacios. ¿Una llamada a la paciencia? ¿A no apresurarse y dar los pasos lentamente, pero con convicción? En cualquier caso, no cabe duda que Hinoki suena menos urgente que sus entregas precedentes, aunque no por ello menos ágil y adictivo. ¿Madurez? Sí y no. Porque las canciones de Helena y Nel siguen evocándonos juventud y rebeldía, energía y vitalidad. Pero al mismo tiempo muestran un poso que sólo el tiempo puede revelar.

Se trata de uno de esos discos construido con mimbres transparentes, que traza una línea directa con el oyente, que huye de coartadas artísticas y que, al final, no hace más que plantear algo que debería ser un lema a día de hoy. Y es que la música es una forma de conexión y comunicación. Que hay mucho teléfono roto. Y que es maravilloso cuando te das cuenta que un grupo te está invitando a escuchar.

Y para rematar tanta lindura, Helena nos regala de nuevo una maravillosa portada en la que despliega, como en sus discos anteriores, todo su talento y buen gusto como artista plástica.

