Lorde acusa a Kanye West de robarle la puesta en escena de “Melodrama”

Kanye West sigue haciendo amigos allá donde va. La semana pasada fue trolleado por una conocida cadena de hamburgueserías y ayer le tocó a Lorde expresar su malestar con el polémico rapero. En esta ocasión la polémica viene porque la artista neozelandesa ve más que una inspiración o un parecido razonable entre el espectáculo que Kids See Ghosts (proyecto colaborativo entre Kanye West y Kid Cudi), que se presentó este fin de semana en el festival Camp Flog Gnaw, la puesta en escena de su gira Melodrama.

Como podemos ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, el nuevo espectáculo de West hace uso de contenedores gigantes que flotan sobre el escenario (e, incluso, sobre el público) mientras se interpretan algunos de los temas. La última gira de Lorde contaba con algún momento similar en el que se introducían bailarines en unos contenedores transparentes mientras la neozelandesa interpretaba sus nuevos temas (se puede ver uno de estos momentos en el vídeo al final de este artículo).

Todo esto ha sido suficiente para que Lorde haya acusado a Kanye West de robarle su puesta en escena en una serie de publicaciones de su stories (puedes ver capturas de ellas en el tuit que hay bajo estas líneas): “Estoy orgullosa del trabajo que realizo y es halagador cuando otros artistas se sienten inspirados por él, hasta el extremo de que elijan probarlo ellos mismos. Pero no roben, ni a las mujeres ni a nadie más, ni en 2018 ni en ningún otro momento”, era el texto que acompañaba una de las imágenes de su última gira.

it appears Lorde has seen Kanye’s new Kids See Ghosts stage 👀👁👀 pic.twitter.com/mqpFvn4nls

