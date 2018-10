Lo nuevo de Mumford & Sons: una canción salida literalmente de “un sueño”

Esta nueva canción es la segunda de su próximo álbum Delta y se titula If I Say. La canción sigue a Guiding Light y se pudo escuchar por primera vez en el programa Beats 1 de Zane Lowe en Apple Music. Ha sido producida por Paul Epworth y cuenta con un arreglo de cuerdas de la compositora británica Sally Herbert.

Hablando con Lowe, el teclista Ben Lovett reveló que “soñó” la canción mientras estaba en Nueva York. En palabras del músico: “entré en el baño y lo grabé en mi móvil a las tres de la mañana… Se la envié a todos los demás a la mañana siguiente y me contestaron: ‘Sí, muy bien. Eso es una canción“.

Delta, el cuarto álbum de la banda, verá la luz el 16 de noviembre bajo el sello de la compañía Gentlemen Of The Road/Island. Hablando sobre el álbum a principios de este año, Winston Marshall dijo: “Creo que al principio [de la grabación del álbum] nos enamoramos de los viejos instrumentos que no tocamos en ‘Wilder Mind’, como cosas en acústico y los instrumentos más tipo folk, pero éramos conscientes de cómo podíamos hacer que estos instrumentos sonasen diferentes a aquellos instrumentos que nos abrieron un mundo completamente nuevo”. El líder de la banda Marcus Mumford agregó: “En este disco se puede sentir que no ha habido límites creativos“.

Gira por Reino Unido

Mumford & Sons saldrá de gira por el Reino Unido el próximo mes. Las fechas confirmadas hasta ahora son: