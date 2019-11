Llega “El Fin del Mundo” de la mano de LA LA LOVE YOU y Olaya Axolote

LA LA LOVE YOU, uno de los fenómenos virales del año, publican “El Fin Del Mundo” junto a Olaya Axolote, un nuevo single con videoclip. Se trata de una canción bailable y muy pegadiza, de alma discotequera pero que, al mismo tiempo, esconde un inesperado poso melancólico que consigue generar un contraste muy especial. Además, esta nueva canción nace gracias a una triple colaboración: Gonzalo de Planeta No (Chile) trabajando en los arreglos, Juancho Bernal de Esteman (Colombia) a la producción y Olaya de Axolotes Mexicanos (España) en las voces. Estarán el 28 de febrero en la Sala Cool de Madrid, con Pleens, tras agotar entradas en la sala El Sol al poco de ponerlas a la venta. Antes estarán el 7 de diciembre participando en el evento Mundial “The World Big Sleep Out” que aquí se ha titulado “La Noche sin Hogar” que se celebrará en Matadero para concienciar de la situación de la gente sin techo, que duermen a la intemperie. Participan junto a Depedro, Marlango, Soledad Vélez, Neuman, Maika Makowski y Helena Resano. LA LA LOVE YOU son uno de los fenómenos virales del año: han pasado de 1000 escuchas a 3 millones en 3 meses!! colocando 7 canciones en los 7 primeros puestos de la lista de los 50 Más Virales de España. Desde que Amaia los nombrara en La Resistencia, el grupo solo necesitaba un escaparate de unos segundos en la tele para que el mundo descubriera a su nuevo grupo favorito.