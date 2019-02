Liz Harris (Grouper) lanza un disco por sorpresa bajo el nombre Nivhek

Liz Harris, la artista detrás de Grouper, nos ha sorprendido a todos con la publicación de un nuevo disco bajo el nombre Nivhek, y al que ha titulado como

After its own death / Walking in a spiral towards the house. Un nombre realmente corto y fácil de recordar, como veis.

El lanzamiento se ha producido a través del sello Yellow Electric, y ya podemos escucharlo a continuación. Según la artista, que ya lanzó un álbum bajo su nombre habitual en 2018, la música para este nuevo trabajo ha sido compuesta en estancias en las Islas Azores en Portugal, Murmansk en Rusia y su propio domicilio en Astoria, Oregon, en Estados Unidos.

Toda una gran sorpresa que ya está conquistando nuestros oídos: