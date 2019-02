Little Steven & The Disciples Of Soul anuncia concierto en Barcelona

Steven Van Zandt, al frente de Little Steven & The Disciples Of Soul, regresa a nuestro país este verano. Después de confirmar su presencia en el BBK Music Legends Festival, lo volveremos a ver junto a su banda el 17 de junio en la sala Apolo de Barcelona, como parte de su gira Summer of Sorcery Tour 2019. Músico, intérprete, compositor, arreglista, productor musical, y un largo etcétera define la prolífica carrera de Steven Van Zandt, miembro del Rock and Roll Hall of Fame y reconocido internacionalmente como uno de los artistas más destacados del mundo, tanto en el Rock contemporáneo como en el tradicional.

Las entradas para el concierto de Little Steven & The Disciples Of Soul en Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00h del viernes 1 de marzo a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 35 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Después de contribuir a la creación del sonido ‘Jersey Shore’ junto a The Asbury Jukes, Steven se convirtió en uno de los miembros fundadores de The E Street Band de Bruce Springsteen, además de ser un exitoso artista solista con su propia banda, Little Steven and the Disciples of Soul.

En 2017 lanzaba su último álbum, Soulfire, volviendo a sus raíces de Rhythm and Blues. Un álbum que también ha llevado al directo, con su primera gira en solitario en más de 20 años, y que Rolling Stone nombró como uno de los “Mejores Álbumes de 2017”. En directo, la gira dejaba huella, con un show vibrante donde no faltó el mejor Rock ‘n’ Soul.

Ahora, podremos disfrutar de nuevo de su música.