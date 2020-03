Little Dragon estrena colaboración con Kali Uchis en “Are You Feeling Sad?”

Little Dragon ha publicado Are You Feeling Sad?, adelanto de su próximo álbum de estudio New Me, Same Us que saldrá a la venta el próximo 27 de marzo con el sello Ninja Tunes.

El single es una colaboración con Kali Uchis, y al respecto, han afirmado lo siguiente: “De repente, a fines del año pasado, esta versión apareció en nuestros correos electrónicos como un hermoso regalo de Navidad. Ella le dió un gran giro y le añadió a la pista una energía increíble. ¿Mencionamos que también la amamos?”

Escucha esta nueva canción a continuación: