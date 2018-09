Lily Allen se atreve con la mítica “Mad World” de Tears for Fears

Lily Allen se lanza al mundo de las versiones para la colección de Spotify’s Singles con una apabullante y sentida versión de uno de los temas más emblemáticos de Tears fo Fears y de los 80: Mad World.

La versión nos trae a Allen demostrando todo su talento en una reinterpretación del tema plenamente desnuda y alejada de artificios. En ella, Allen se deja la piel con el único acompañamiento del piano y de su maravillosa voz. Una versión que recuerda mucho a la de la película Donnie Darko y que sirvió para relanzar a la banda de Gary Jules.

Dentro del lanzamiento exclusivo para Spotify, encontramos también el single Family Man, que se mueve también en las mismas coordenadas. Una versión desnuda y sencilla en la que el piano y la voz son la fuerza en la que se sustenta la canción.

Por otro lado, no hay que olvidar que la artista recientemente lanzó su libro de memorias, My Thoughts Exactly, en la que entre otras cosas, Allen nos habla de lo que es la misoginia y los trolls machistas en el el mundo online.

Así que Allen sigue en el candelero, unas veces por sus opiniones sobre internet, y otras y esperemos que sean más, por su talento como artista y compositora.