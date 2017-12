Liam Gallagher, nombrado Godlike Genius por la NME

Cada año, la revista NME elige a una gran figura de la música británica para el premio Godlike Genius, que sería algo así como el equivalente al premio leyenda o a toda una carrera.

Teniendo en cuenta su admiración y apoyo a lo largo de los años a Oasis y sus fundadores, los hermanos Gallagher, era cuestión de tiempo que ese premio recayese en Liam Gallagher, después de que hace un par de años se lo dieran a su hermano mayor Noel.

Por tanto, este año, en la gala que tendrá lugar el día 14 de febrero en Londres, y coincidiendo con el lanzamiento de su carrera en solitario con su debut As You Were, Liam Gallagher pasará a ser una de las leyendas de la revista NME de forma oficial.

Lo mejor, la reacción llena de modestia del homenajeado: “Ya era jodidamente tiempo de que me lo dieran“. Genio y figura.