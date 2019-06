Liam Gallagher detalla su segundo álbum ‘Why Me? Why Not’

Los más futboleros y futboleras recordarán cuando Mario Balotelli en su etapa en el Manchester City se levantó la camiseta tras marcar un gol y mostró otra en la que se leía “Why Always Me?“. Pues bien, esta celebración del díscolo delantero italiano quizá haya servido de inspiración a Liam Gallagher para titular su próximo disco de estudio: ‘Why Me? Why Not’.

No en vano, conocida es la afición futbolera, y en especial por el mencionado equipo inglés, del ex-vocalista de Oasis. Asimismo, Liam Gallagher se ha mostrado igual de confiado en sus cualidades que el futbolista al explicar lo que quería hacer en su segundo álbum en solitario, que llegará dos años después de ‘As You Were’, el próximo 20 de septiembre vía Warner.

“Conozco mis puntos fuertes y conozco mis limitaciones. Soy un buen compositor, pero soy un gran cantante y líder. Quiero que el segundo álbum sea un paso adelante porque lo más difícil es hacer algo igual, solo que mejor. Así que eso es lo que hemos hecho“, comenta en un comunicado en referencia a los colaboradores con los que ha coescrito en esta ocasión todos los temas. En el debut, parte del repertorio fue compuesto por Liam por su cuenta.

Una de las canciones, “Shockwave”, se puede escuchar desde hace unos días y cuenta ya con un videoclip recién estrenado. Los productores Greg Kurstin y Andrew Wyatt (Miike Snow) repiten en la nueva referencia de Liam Gallagher. El cantante estará este verano en el Bilbao BBK Live 2019.