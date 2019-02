Liam Gallagher confirma la finalización de su documental ‘As It Was’

El cantante ha confirmado vía Twitter que la realización de su próximo documental ha concluido. As It Was, que narra lo vivido por Liam Gallagher tras la disolución de Oasis, se estrenará a lo largo del año 2019.

“Acabo de ver la película y es genial“, ha comentado Liam Gallagher, quien ha agradecido la labor de todos los involucrados en el proyecto. Charlie Lightening ha sido el encargado de dirigir la cinta.

Según declaró el realizador en 2018, As It Was repasará “uno de los retornos del rock ‘n’ roll más grandes de todos los tiempos“. Se espera que cuente la historia del menor de los Gallagher desde la separación de la popular banda británica hasta la publicación de As You Were.

Precisamente, Liam Gallagher se encuentra inmerso en la grabación de su revalida tras la buena acogida del disco en 2017. Esta publicación también podría ver la luz este 2019. Por su parte, el vocalista girará en verano por Europa y, de momento, no pisa España.