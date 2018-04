Leon Bridges, la esperanza del Soul, presenta nuevo álbum

Tras tres años de espera, al fin llega Good Thing, nombre del nuevo trabajo de Leon Bridges, el cual será sucesor del álbum debut del artista. Todos nos acordamos de su exitoso álbum debut Coming Home, capaz de transportarnos a una época en blanco y negro, con canciones nostálgicas como Coming Home o Better man.

Para Good Thing, cuyo lanzamiento está previsto para finales de esta primavera, el artista le ha dado un lavado de cara a su música, haciéndola más cercana al estilo y época actual, algo que se puede apreciar en Bad Bad News, donde podemos notar percusiones características del hip-hop, pero de una forma sutil que no nos quita la sensación añeja de la música Soul, a la que el artista nos tiene acostumbrados. Puedes leer más sobre estos dos primeros adelantos en el siguiente enlace, donde los presentamos y elaboramos. A continuación puedes encontrar el tracklist de Good Thing.

TRACKLIST DE GOOD THING:

1. “Bet Ain’t Worth The Hand”

2. “Bad Bad News”

3. “Shy”

4. “Beyond”

5. “Forgive You”

6. “Lions”

7. “If It Feels Good (Then It Must Be)”

8. “You Don’t Know”

9. “Mrs.”

10. “Georgia To Texas”