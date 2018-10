Lenny Kravitz recuerda cómo le rechazaron al comienzo de su carrera porque su música “no era suficientemente negra”

¿Te imaginas trabajar en una compañía de discos y ser el responsable de haber rechazado a un artista como Lenny Kravitz? ¿Darte cuenta de que perdiste la oportunidad de fichar a un músico que ha vendido más de 40 millones de discos a lo largo de su carrera? Pues eso debe pesar en la conciencia de varios directivos que rechazaron la música del artista al comienzo de su andadura. Y la razón, vista desde hoy en día, es absolutamente demencial por diversas razones: “Me rechazaron porque mi música no era lo suficientemente negra“.

Aun así, y como recuerda en una entrevista a la revista Variety, eso no le hizo dudar de lo que estaba haciendo, a pesar de que la respuesta no fuese a la esperada. “Me ofrecieron contratos si simplemente cambiaba mi estilo de música. Nunca los acepté. Queria hacerlo a mi manera“.

Finalmente, y pese las dificultades económicas de sus comienzos, Kravitz consiguió triunfar a partir de su single Are You Gonna Go My Way en 1993. Y ahí sigue más de dos décadas después con una longeva y exitosa carrera.

Menudo lío tuvieron aquellos que le recharazon, ¿verdad?