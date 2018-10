Lee Ranaldo (Sonic Youth) anuncia álbum en directo

Lee Ranaldo, guitarrista y voz secundaria de Sonic Youth, ha anunciado una versión en directo de su álbum Electric Trim, cuando fue tocado y grabado en directo en la famosa tienda de discos Rough Trade East de Londres en octubre de 2017.

Se trata de una actuación íntima en dicho establecimiento que saldrá a la luz el 14 de diciembre de este año. El disco fue mezclado por Raül Fernández y Ranaldo ya ha compartido varios temas como adelanto del mismo. Uno de ellos, Last Looks, cuenta con la colaboración de Sharon Van Etten en la versión de estudio y el otro se llama Circular (Right as Rain).

El disco, cuya portada fue creada por Richard Prince, marca el fin de la etapa de Electric Trim y el comienzo de una nueva con su próximo álbum.

A continuación te mostramos la lista de canciones que se incluirán en Electric Trim Live At Rough Trade East:

1. Moroccan Mountains

2. Let’s Start Again

3. Circular (Right As Rain)

4. Electric Trim

5. Uncle Skeleton

6. Thrown Over The Wall

7. Last Looks

8. Off The Wall

9. New Thing

Sonic Youth fue un grupo de rock alternativo y no wave formado en Nueva York en 1981 por Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon, Steve Shelley y Mark Ibold. Juntos publicaron un total de dieciséis álbumes de estudio convirtiéndose así en una de las bandas de rock alternativo más importantes.