Las Odio ultiman detalles del lanzamiento de su nuevo disco

Autoficción, el nuevo disco co-editado por Las Odio y Desvelo, se publica ese viernes en CD y digital. Reivindicación feminista y crítica social siguen siendo protagonistas del irónico discurso del grupo, que muestra una importante evolución en el sonido.

Como en un manifiesto que apunta con ironía y crítica al núcleo de los problemas de los que ya han cumplido los veinte pero aún no llegan a los cuarenta, Las Odio hablan en su segundo disco desde la reivindicación del feminismo. Canción por canción, los once temas de Autoficción hablan de deseos, de impaciencia, del capitalismo y de superficialidad; del lenguaje sexista, de falta de expectativas y de enchufismo; de ansiedad, de estrés, de cumplir con las exigencias autoimpuestas y con las expectativas ajenas; del patriarcado y del machismo; de lo necesario de la autocrítica y hasta de resacas. Temas que nacen de lo particular para llegar a lo colectivo y construir un acertado retrato social que nos refleja a todas y todos.

Autoficción fue grabado durante una intensa semana en los estudios La Mina, en Sevilla, uno de los lugares clave de la producción en España, por donde han pasado artistas como Kiko Veneno o El Niño de Elche. Para Las Odio fueron siete días de convivencia y aprendizaje junto a Fiera, el dúo formado por Darío del Moral y Pablo Peña (componentes también de Pony Bravo), que ejercieron como productores, y Raúl Pérez a los mandos de la mesa de sonido.

El diseño gráfico es obra de Antía Van Weill, mientras que las fotografías han corrido a cargo de Laura Carrascosa y Maider Jiménez, las dos integrantes de Yolavi Fotografía.

Aunque Autoficción no se publicará hasta el viernes, la preventa digital ya está disponible en iTunes. Para los que prefieran el formato CD, fnac.es da la opción de reservar desde hoy mismo una copia firmada por el grupo. También pueden escucharse ya en plataformas digitales dos de los temas que lo componen: Lo quiero todo y Meritocracia.

Tracklist de Autoficción

1. Lo quiero todo

2. Fieras

3. Meritocracia

4. Ansiedad

5. Impresora 3D

6. ¡Las Odio!

7. Ya que preguntas

8. El derecho a la pereza

9. Cuenta hasta diez

10. El final de la fiesta

Bonus track: Regalo de Reyes.

