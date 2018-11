Lanzamientos destacados de la semana: The Smashing Pumpkins, Zahara, The Good The Bad & The Queen…

Desde luego, esta es la semana de los grandes regresos. Numerosas bandas han decidido volver al panorama después de largos años fuera del mismo, ¿se encontrarán en forma The Smashing Pumpkins y los liderados por Damon Albarn The Good, The Bad & The Queen?

The Smashing Pumpkins – Shiny and Oh So Bright, Vol.1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

Un regreso acompañado de su polémica. La vuelta de The Smashing Pumpkins no ha sido un proceso tranquilo: problemas con su bajista, la decisión de si venían con álbum o EP… En cualquier caso, para todo seguidor de este conjunto, hoy es un gran día al poder disfrutar de su nuevo material de estudio. Publica Napalm Records y lo puedes escuchar aquí.

The Good, The Bad & The Queen – Merrie Land

Apenas hemos tenido tiempo para prepararnos. De un día para otro, The Good, The Bad & The Queen estrenaban un nuevo tema y anunciaban su regreso. Así, sin más, sin andarse por las ramas. El adelanto homónimo que pudimos conocer ya aventuraba un trabajo algo melancólico, muy en el concepto que destila el grupo y el resultado no ha podido ser más satisfactorio. Publica Studio 13 y lo puedes escuchar aquí.

Zahara – Astrounauta

Tres años han pasado entre Santa y el nuevo Astronauta de Zahara, un periodo en el que la cantante ha vivido el éxito y la maternidad, un proceso de maduración que ha cristalizado en su nuevo trabajo de estudio, el cual se ha producido en tierras británicas. Publica G.O.Z.Z Records y lo puedes escuchar aquí.

Mumford and Sons – Delta

Ver el regreso de Mumford and Sons ha supuesto para muchos un viaje de vuelta a su adolescencia, a tiempos dominados por el folk rock, tiempos dominados por Of Monsters and Men y Mumford and Sons, quienes vuelven en Delta a hacer gala de su sonido más clásico abandonando ese viraje al rock más elaborado de Wilder Mind. Publica Universal y lo puedes escuchar aquí.

Anderson .Paak – Oxnard

Si hubo un estreno de rap/hip-hop que llamó a todo el mundo poderosamente la atención fue Malibu, el anterior trabajo de Anderson .Paak donde introducía la elegancia del R&B en unas barras que le sentaban fantásticamente bien. Buenas noticias, pues ha vuelto con nuevo trabajo lleno de colaboraciones interesantísimas (Kadhja Bonet, Kendrick Lamar, Pusha T…). Publica Aftermath Entertainment y lo puedes escuchar aquí.

Hodera – Besides

Un pequeño estreno con el que nos salimos por la tangente. Hodera es un grupo americano que factura un indie rock intenso de trazas del midwest emo que hará las delicias a todo seguidor de los Audiotree y del sonido más guitarrero. Publica Take This To Heart Records y lo puedes escuchar aquí.